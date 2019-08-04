В Якутии будет создан фонд по поддержке обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-04T10:07:23+03:00

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В Якутии в 2020 году будет создан фонд по поддержке граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Фонд будет функционировать по принципу софинансирования из федерального бюджета. Предполагается, что 5% будет выделяться из республиканского бюджета и 95% — из федерального. – Мы надеемся, что фонд позволит нам в ближайшее время более активно заниматься вопросами решения этой проблемы. Там разные формы помощи – строительство нового жилья, выделение земельные участков для застройщиков, которые берут на себя проблемы обманутых дольщиков и так далее, — отметил Айсен Николаев. Напомним, в Якутии в реестр обманутых дольщиков внесены порядка 500 граждан. За последние годы помощь государства в разных формах получили более 1600 человек, в том числе по передаче проблемных объектов другому застройщику, формированию ЖСК на завершение объекта, социальным выплатам, в частности, пострадавшим от двойных продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU