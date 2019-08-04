За последние сутки в Якутии ликвидированы 10 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 06:53 2019-08-04T06:53:39+03:00

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За последние сутки на территории Якутии возникло 8 природных пожаров, огнеборцам удалось локализовать 7 природных пожаров и 10 ликвидировать, сообщает ЯСИА. На тушение лесных пожаров привлекались 860 человек и 96 единиц техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения применялись 5 воздушных судов РСЧС, выполнено 14 вылетов. В Усть-Алданском районе применялся самолёт БЕ-200, который произвел сброс 55 тонн воды. В Верхоянском и Сунтарском районах пожары тушили вертолеты Ми-8, которые в общей сложности сбросили 36 тонн воды. Всего в Якутии авиацией МЧС выполнено 203 вылета, совершено 242 сбросов (слито 856 тонн воды), на пожары переброшено 412 человек и 28290 кг груза. К концу 3 августа в республике действовало 116 природных пожаров на площади 1,21 млн га, в зоне контроля ¬- 101 природный пожар, в обслуживаемой зоне 15 природных пожаров на площади 1630 га.

ИСТОЧНИК KP.RU