Коммунальные службы Якутска устраняют последствия экстремального ливня

СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-04T05:59:52+03:00

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По прогнозам синоптиков, уровень выпавших осадков в субботу около 20 мм – больше полумесячной нормы для августа в Якутске. Отсутствие рабочей ливневой канализации сильно осложняет работу коммунальщиков.

– Все наши силы и средства брошены на откачку луж. Сейчас по городу работает техника МУП «Жилкомсервис» – 15 машин и передвижные помпы. Кроме того, откачка производится 42 насосными станциями ОАО «Якутдорстрой». На дорогах работает более 50 человек. На откачку внутриквартальных проездов брошен весь арсенал управ. На перекрестке Аммосова – Ленина, наиболее подверженному скоплению воды, откачано более 450 кубометров воды, – написала Сардана Авксентьева в Instagram.

В Строительном и Промышленном округах откачивают воду из 4 подъездов. Протечки кровель многоквартирных домов имеются в Промышленном округе – по ул. 50 лет Советской Армии, 53/4, Очиченко, 3/4, П. Осипенко, 8/2. Также протекли крыши домов в Сайсарском округе.

Бригады «Якутсдорстроя» восстанавливают работу светофоров, пострадавших от дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU