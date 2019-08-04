2019-08-04T05:59:52+03:00
Недвижимость

Коммунальные службы Якутска устраняют последствия экстремального ливня

С городских улиц откачано более 900 кубометров воды
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Службы Якутска работают над предотвращением последствий ливня в круглосуточном режиме.Службы Якутска работают над предотвращением последствий ливня в круглосуточном режиме.Фото: Социальные сети
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По прогнозам синоптиков, уровень выпавших осадков в субботу около 20 мм – больше полумесячной нормы для августа в Якутске. Отсутствие рабочей ливневой канализации сильно осложняет работу коммунальщиков.

– Все наши силы и средства брошены на откачку луж. Сейчас по городу работает техника МУП «Жилкомсервис» – 15 машин и передвижные помпы. Кроме того, откачка производится 42 насосными станциями ОАО «Якутдорстрой». На дорогах работает более 50 человек. На откачку внутриквартальных проездов брошен весь арсенал управ. На перекрестке АммосоваЛенина, наиболее подверженному скоплению воды, откачано более 450 кубометров воды, – написала Сардана Авксентьева в Instagram.

В Строительном и Промышленном округах откачивают воду из 4 подъездов. Протечки кровель многоквартирных домов имеются в Промышленном округе – по ул. 50 лет Советской Армии, 53/4, Очиченко, 3/4, П. Осипенко, 8/2. Также протекли крыши домов в Сайсарском округе.

Бригады «Якутсдорстроя» восстанавливают работу светофоров, пострадавших от дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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