Ольга Бузова споёт в столице Якутии

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-03T08:15:25+03:00

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"Принцесса" российской эстрады Ольга Бузова выступит с концертом в Якутске 16 октября этого года. Концерт эпатажной артистки состоится 16 октября в центре спортивной подготовки «Триумф». – Это правда. Бузова выступит в «Триумфе». Готовим афишу, – прокомментировали организаторы шоу. Информация о стоимости билетов и их продаже станет известна в начале следующей недели. Выступление состоится в рамках концертного тура певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU