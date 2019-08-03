Ольга Бузова споёт в столице Якутии
Самая скандальная певица России посетит Якутск в рамках турне
Мало половин, мало-мало половин, Оля открывает мир якутских мужчин.Фото: Социальные сети
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"Принцесса" российской эстрады Ольга Бузова выступит с концертом в Якутске 16 октября этого года. Концерт эпатажной артистки состоится 16 октября в центре спортивной подготовки «Триумф». – Это правда. Бузова выступит в «Триумфе». Готовим афишу, – прокомментировали организаторы шоу. Информация о стоимости билетов и их продаже станет известна в начале следующей недели. Выступление состоится в рамках концертного тура певицы.
ИСТОЧНИК KP.RU