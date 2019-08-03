2019-08-03T07:56:53+03:00
Недвижимость

14 миллионов рублей дополнительно выделено на ремонтные работы в Якутске

Бюджет благоустройства сформирован из сэкономленных средств на покупку акций
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Дополнительное финансирование поднимет качество ремонтно-восстановительных работ.Дополнительное финансирование поднимет качество ремонтно-восстановительных работ.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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По распоряжению окружной администрации Якутска от 16 июля 2019 года часть денег за счёт экономии от выкупа акций «Водоканала» – 14 млн рублей дополнительно выделены на ремонт дорог в Якутске и пригородах. На выделенные деньги будут отсыпаны и грейдированы дороги по улицам Леваневского, Челюскина, Бабушкина и др. Ремонтные работы продолжатся до октября. Кроме того, в этом году за счёт сэкономленных средств, в городе дополнительно профинансированы ремонт школьных и дошкольных учреждений, укрепление технической базы детских летних лагерей отдыха, ремонт здания ДЮСШ № 1, ремонт фундамента СОШ № 15, проведены экспертизы промышленной безопасности, аварийно-восстановительные работы наружного освещения, ремонт площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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