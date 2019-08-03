Якутский борец Арыйаан Тютрин одолел чемпиона России со счётом 5:1

СЕГОДНЯ 05:09 2019-08-03T05:32:57+03:00

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Якутский борец Арыйаан Тютрин вышел в финал международного турнира памяти Вацлава Циолковского, одолев со счётом 5:1 действующего чемпиона России Рамиза Гамзатова. Международный турнир памяти Вацлава Циолковского проходит в столице Польши 2-4 августа. В финале Арыйаану Тютрину предстоит бороться с вице-чемпионом мира-2018 Нурисламом Санаевым. – Давайте поддержим нашего спортсмена! Прямой эфир финальных схваток покажут сегодня 3 августа в 23.59 по якутскому времени на странице nvksakha, – сообщил Айсен Николаев в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU