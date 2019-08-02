В Якутии пьяный водитель опрокинул большегруз в водоем

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-02T12:16:57+03:00

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В Абыйском районе пьяный водитель опрокинул большегруз в водоем 24 июля около 16 часов водитель «НЕФАЗ-366064-62» 1985 года рождения двигался со стороны поселка по автодороге Белая Гора - Аэропорт, на участке дороги 1225 км. не учёл скорость вождения с автоцистерной, в результате чего опрокинул большегруз в водоем. Медосвидетельствование выявило алкогольное опьянение – 0,88 мг/л. Водитель с различными ушибами доставлен в больницу, где ему назначено стационарное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU