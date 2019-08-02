Первый арт-объект «LETO YAKUTIA» появился на Воротах Якутска

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-02T11:58:20+03:00

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Первый арт-объект фестиваля «LETO YAKUTIA» появился на Воротах Якутска Первый арт-объект фестиваля – граффити на стенах скейт-парка завершили на этой неделе. Жители и гости столицы могут его увидеть в новом общественном пространстве - площадь «Ворота Якутска», Гагаринский округ. Над ним работали три художника из сообщества «Art Public School» - Александра Алексеева, Кюннэй Тимофеева и Gizo Дима Румянцев. Яркая цветовая гамма граффити на стене очень точно передаёт дух творчества и независимости. Основные детали - это каллиграфия, причудливые узоры и забавные персонажи.

ИСТОЧНИК KP.RU