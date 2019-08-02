В якутском скейт-парке появилось первое граффити

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-02T11:11:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Якутский скейт-парк находится рядом с аэропортом и на этой неделе там завершили создание первого граффити. Авторами арт-объекта стали три художника из сообщества «ArtPublicSchool» — Александра Алексеева, Кюннэй Тимофеева и Gizo Дима Румянцев.

Республиканский фестиваль «LETO.YAKUTIA» проводится Центром компетенций по вопросам городской среды республики вместе с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU