В якутском скейт-парке появилось первое граффити
Арт-объект нарисован в рамках фестиваля «LETO.YAKUTIA»
-Фото: ЯСИА
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Якутский скейт-парк находится рядом с аэропортом и на этой неделе там завершили создание первого граффити. Авторами арт-объекта стали три художника из сообщества «ArtPublicSchool» — Александра Алексеева, Кюннэй Тимофеева и Gizo Дима Румянцев.
Республиканский фестиваль «LETO.YAKUTIA» проводится Центром компетенций по вопросам городской среды республики вместе с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов.
ИСТОЧНИК KP.RU