К 2024 году 75,8% населения Якутии будет обеспечено чистой водой

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-02T09:44:21+03:00

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В Якутии утвердили региональную программу «Чистая вода» на 2019-2024 годы. Главной целью проекта является повышение качества питьевой воды.

- По итогам реализации региональной программы мы ожидаем, что доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения, составит 75,8 %, — сказал министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников.

Финансирование региональной программы предполагается за счет федеральной субсидии, средств республиканского бюджета Якутии, муниципальных бюджетов и привлечения внебюджетных источников. Всего на реализацию проекта требуется 6, млрд рублей, порядка 3,3 млрд рублей планируется привлечь за счет внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU