2019-08-02T08:18:01+03:00
Спорт

Ветеран из Якутии принял участие на чемпионате России по легкой атлетике

Якутянин Александр Новгородов занял 6 место
Ольга Донская
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С 19 по 21 июля в Москве в олимпийском центре имени братьев Знаменских прошел чемпионат России среди ветеранов (старше 35 лет) по легкой атлетике.

В чемпионате участвовали спортсмены из 61 региона страны, Якутию представлял Александр Новгородов. Александр родился в 1962 году в селе Ымыяхтах Намского района.

На дистанции в 5 км Александр занял шестое место с финишным временем 19 минут 49 секунд. А на дистанции 10 км якутянин завоевал бронзовую медаль с финишным временем 41 минута 43,07 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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