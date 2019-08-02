Неизвестный мужчина врезался в фонарный столб на скутере

СЕГОДНЯ 05:59 2019-08-02T05:59:40+03:00

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В Якутске 2 августа на Покровском тракте произошло ДТП: водитель скутера врезался в фонарный столб. Итог: пострадавший в коме.

По предварительным данным установлено, что мужчина не справился с управлением и был в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии у пострадавшего с собой не было документов, поэтому его личность не установлена.

Полиция должна выяснить личность водителя: мужчине на вид 30-35 лет, славянской внешности, со светлыми волосами и щетиной. Был одет в джинсы и темную кофту.

ИСТОЧНИК KP.RU