В Якутске капитально отремонтируют 55 домов
1 августа министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников осмотрел, как ведется капитальный ремонт в многоквартирных домах Якутска.
В 2019 году в республике планируется заменить 47 лифтов в 32 многоквартирных домах. Этим займется ООО «Мосрегионлифт». Лифты будут заменены в Якутске, Ленске, Мирном и Нерюнгри.
В ходе осмотра подняты вопросы по устранению замечаний в многоквартирных домах, где в 2018 году были проведены работы по замене системы отопления. По итогам осмотра Дмитрий Садовников дал поручение Фонду капремонта РС(Я) и подрядным организациям соблюдать качество проводимых работ и установленные сроки, передает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.
ИСТОЧНИК KP.RU