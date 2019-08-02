В Якутске капитально отремонтируют 55 домов

СЕГОДНЯ 04:03 2019-08-02T04:03:38+03:00

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1 августа министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников осмотрел, как ведется капитальный ремонт в многоквартирных домах Якутска.

В 2019 году в республике планируется заменить 47 лифтов в 32 многоквартирных домах. Этим займется ООО «Мосрегионлифт». Лифты будут заменены в Якутске, Ленске, Мирном и Нерюнгри.

В ходе осмотра подняты вопросы по устранению замечаний в многоквартирных домах, где в 2018 году были проведены работы по замене системы отопления. По итогам осмотра Дмитрий Садовников дал поручение Фонду капремонта РС(Я) и подрядным организациям соблюдать качество проводимых работ и установленные сроки, передает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.

ИСТОЧНИК KP.RU