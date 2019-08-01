Якутские спортсмены завоевали 19 медалей на Кубке мира Ген-Син-Кан

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-01T11:46:56+03:00

Владлен Наумов, Лев Сидоров Тимур Стифоров и Владислав Страмков завоевали по две золотые медали.

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Спортсмены из Якутии завоевали 19 медалей на Кубке мира Ген-Син-Кан. Кубок мира Ген-Син-Кан проходил 25-28 июля в городе Сплит, Хорватия. Всего 26 стран состязались в джиу-джитсу, бразильском джиу-джитсу, грепплинге, ММА и кобудо.

– Российская команда почти полностью состояла из якутских спортсменов. Владлен Наумов, Лев Сидоров Тимур Стифоров и Владислав Страмков завоевали по две золотые медали. Милана Стручкова выиграла четыре серебряные медали. Два серебра у Алексея Буруева, — рассказал Целестин Цюхцинский, президент международной федерации Ген-Син-Как.

Итого, сборная России завоевала 6 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медали на пятом Кубке мира по Ген-Син-Кан.

ИСТОЧНИК KP.RU