2019-08-01T11:28:38+03:00
Политика

Айсен Николаев сообщил о новых кадровых назначениях

В Якутии сменились должности зампостпреда по ДФО и замминистра образования и науки
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Марьяна Маркова - заместитель министра образования и науки Якутии.Марьяна Маркова - заместитель министра образования и науки Якутии.Фото: ЯСИА
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Назначены заместители постпреда Якутии по Дальнему Востоку и министра образования и науки Якутии. Об этом глава республики сообщил 1 августа традиционно в Twitter.

Валерий Протопопов назначен заместителем постоянного представителя Якутии по Дальнему Востоку. Валерий Протопопов родился в 1979 году в Намцах. В 2002 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «учитель-филолог корейского и английского языков». В 2006 году окончил Дипломатическую академию министерства иностранных дел России, имеет диплом с отличием по специальности «экономист в области мировой экономики». Ранее занимал пост замруководителя департамента по внешним связям республики.

Марьяна Маркова назначена заместителем министра образования и науки Якутии. В 2006 году окончила дипломатическую академию министерства иностранных дел России. В 2016 году окончила РАНХиГС при президенте РФ. С 2013 года — начальник контрольно-ревизионного управления окружной администрации Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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