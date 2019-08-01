СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-01T10:04:15+03:00

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В Якутии пьяный водитель на мотоцикле «Урал» врезался в джип. ДТП произошло утром 31 июля на ул. Советская в селе Булгунняхтах.

Как выяснилось, 37-летний мужчина и двое его приятелей, разогретые алкоголем, решили съездить в магазин за продуктами и сигаретами на мотоцикле с коляской. Превысив скорость, водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Toyota Land Cruiser Prado».

Виновник ДТП получил травмы головы, а один из двух его пассажиров, сидевший на заднем сидении, - сотрясение мозга и открытый перелом спинки носа. Пострадавшим назначено стационарное лечение. Все трое катались без защитных шлемов.

По результатам медосвидетельствования Установлено алкогольное опьянение с– 0.80 мг/л. Выяснилось, что водитель не имел прав. На виновника происшествия составлен административный материал по двум статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU