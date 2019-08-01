2019-08-01T09:57:53+03:00
Звезды

Кыыдаана Игнатьева нарисует жителям Олёкминска «Девушку на велосипеде»

Жители района сами выбрали мурал, олицетворяющий свободу и силу духа
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Известная художница проведёт мастер-классы и встретится с жителями Олёкминска.Известная художница проведёт мастер-классы и встретится с жителями Олёкминска.
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Работа художницы Кыыдааны Игнатьевой украсит стену здания в Олёкминске по улице Молодежная, 27. Ранее среди жителей Олекминского района провели голосование за эскизы. Больше всего голосов набрал рисунок «Девушка на велосипеде», олицетворяющий свободу и силу духа.

Арт-объект создадут в рамках фестиваля LETO. YAKUTIA.

Уже начались подготовительные работы – 31 июля из Якутска по Лене отправилась баржа с 300 кг. краски для мурала, в Олёкминске шлифуют стену, — рассказали организаторы фестиваля.

Также художница проведёт мастер-классы и встретится с жителями города.

Напомним, LETO.YAKUTIA — первый в Якутии фестиваль, в рамках которого художники создадут 20 полномасштабных арт-объектов по территории республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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