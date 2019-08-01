В Якутии опрокинулось маршрутное такси с семью пассажирами

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-01T09:39:55+03:00

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В Чурапчинском районе Якутии опрокинулось маршрутное такси с семью пассажирами. ДТП произошло утром 31 июля на 203 км трассы «Колыма».

Как выяснилось, водитель микроавтобуса «Тойота Хайс Региус» не справился с управлением, пытаясь обогнать большегруз, и авто опрокинулось. В машине находились семеро пассажиров, которые направлялись из Якутска в Хандыгу.

В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина, которая получила перелом костей кисти, ей назначено амбулаторное лечение. Водитель и остальные пассажиры не пострадали – все они были пристегнуты ремнями безопасности.

За последний год водитель трижды привлекался к ответственности за превышение скорости, в момент аварии был трезв. Мужчина имеет разрешение на перевозку пассажиров и работает таксистом более 10 лет.

По словам «лихача», причиной ДТП стало не очень хорошее состояние дорожного полотна. Между тем, на этом участке дороги установлен знак «обгон запрещен» и установлен скоростной режим – до 70 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU