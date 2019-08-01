Якутия и Япония обсудили будущее совместного проекта по переработке мусора

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-01T08:40:41+03:00

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В МинЖКХ республики состоялась встреча с руководством японской компании «Хоккайдо Корпорейшн» и представителем японского Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Стороны обсудили развитие сотрудничества в рамках заключенного меморандума по вопросам обращения с отходами.

– Мы знаем, что в России принят закон в области обращения с отходами. Если в проекте по переработке мусора в Якутии будет принято решение о привлечении японских инвестиций с применением японских технологий, то это будет первый пилотный проект, важный для обеих стран, - отметил глава «Хоккайдо Корпорейшн» Юкио Тэмма.

Стороны договорились обсудить детали сотрудничества в течение ближайших двух недель. Также японская делегация предложила провести переговоры в рамках Восточного экономического форума, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU