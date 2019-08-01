Депутаты Якутска разработают программу развития детских летних лагерей

СЕГОДНЯ 05:45 2019-08-01T05:45:33+03:00

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Депутаты Якутской городской думы разработают программу развития детских летних лагерей. Накануне народные избранники посетили оздоровительные лагеря "Труд", "Каландаришвили", "Спутник", "Радуга", "Бинго".

– Летний отдых детей в загородных лагерях востребован – далеко не все семьи могут позволить себе отдых на морских курортах, поэтому необходимо привлечь федеральные и республиканские средства. Нужен отдельный план мероприятий по развитию детского летнего отдыха в Якутске с обоснованием финансовых потребностей на развитие лагерей, - отметил депутат ЯГД Айаан Васильев.

На сегодняшний день в летних оздоровительных лагерях столицы республики отдыхают более девяти тысяч детей, треть из которых – из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вопрос развития детского летнего отдыха будет рассмотрен осенью на расширенном заседании комиссии по социальной политике Якутской гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU