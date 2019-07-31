2019-07-31T10:22:04+03:00
Происшествия

В Якутске двух парней, перебегавших через дорогу, сбила машина

Обзор водителю закрыл проезжавший мимо автомобиль
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Третье сотрясение мозга за ДТП 30 июля.Третье сотрясение мозга за ДТП 30 июля.
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В Якутске двух парней, перебегавших через дорогу, сбила машина.

29-летний водитель «Toyota Premio» проезжая по ул. Лермонтова возле дома №62 «а», сбил двух пешеходов 1995 и 2009 года рождения. Молодые люди переходили дорогу в неположенном месте, справа налево по ходу движения машин.

В результате ДТП старший пешеход получил сотрясение мозга и был госпитализирован. 10-летний мальчик не пострадал.

Наезд на людей произошел на средней полосе движения. Со слов водителя, он не заметил пешеходов из-за того, что обзор с правой стороны закрыл проезжавший мимо автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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