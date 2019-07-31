В очереди за курочкой: ажиотаж от открытия KFC в Якутске не спадает уже четвертый день
Слетать в Москву за «курочкой из Кентукки» уже не кажется далёкой затеей
Старый добрый "Бургет хит" рядышком грустит.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Прошло уже 4 дня, но ажиотаж от открытия ресторана быстрого питания Kentucky Fried Chicken в Якутске не спадает.
Сегодня в обеденный перерыв хвост очереди за «курочкой из Кентукки» протянулся от касс до самого эскалатора 5 этажа. При этом поклонники фаст-фуда не намерены никого пропускать без очереди к заветной кассе.
К разочарованию остальных арендаторов фудкорта «СахаЭкспоЦентра», KFC «переманил» к себе всех голодных посетителей. Его открытие особенно ударило по выручке ближайшего по специализации соседа – «Бургер хит», где полно свободных столиков.
ИСТОЧНИК KP.RU