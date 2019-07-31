2019-07-31T09:00:34+03:00
Недвижимость

Строительство спорткомплекса с двумя бассейнами в Нижнем Бестяхе идет по графику

Под строительство объекта выделен земельный участок площадью 1,32 га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Помимо двух бассейнов спорткомплекс вместит в себя зал для игры в теннис, аэробики и силовой подготовки, а также раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, сауну, медкабинеты и буфет на 30 мест.Помимо двух бассейнов спорткомплекс вместит в себя зал для игры в теннис, аэробики и силовой подготовки, а также раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, сауну, медкабинеты и буфет на 30 мест.
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Строительство физкультурно-спортивного комплекса с двумя бассейнами в Нижнем Бестяхе идет по графику. Новый спортивный объект появится в центральной части поселка на улице Ленина.

Спорткомплекс разместится на земельном участке в 1,32 га и будет полностью оснащен спортивным оборудованием и инвентарем.

В состав комплекса войдут просторный спортзал на 500 зрителей, два плавательных бассейна площадью 13,3 х 25 и 6 х 9,8 метра, залы для настольного тенниса, аэробики и силовой подготовки, а также раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, сауну, медкабинеты и буфет на 30 мест.

В настоящее время строительство объекта ведется в соответствии с графиком производственных работ. Строительство объекта планируется завершить в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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