«Когда строители работают – жизнь не стоит на месте»: глава Якутска ознакомилась с работой ДСК
Глава Якутска Сардана Авксентьева ознакомилась с производственной деятельностью акционерного общества «ДСК».
Основное направление работы компании – строительство жилых домов. Также предприятие обеспечивает теплом близлежащий жилой микрорайон, производит около 70 тысяч кубометров сборного железобетона в год, конструкции жилых домов серии 112 и другие виды стройматериалов.
– Когда строители работают – жизнь не стоит на месте. Залог, ГРЭС, Сайсары и 17 квартал – болевые точки города. Мы с застройщиками можем поддерживать друг друга в переселении граждан из аварийного жилья и приобретении квартир для детей-сирот. У ДСК собственное производство, собственные проектанты, полный цикл работ, это вызывает доверие, – подчеркнула Сардана Авксентьева.
Идею комплексного развития 17 квартала одобрил глава республики Айсен Николаев. Самое сложное в развитии этого района - инфраструктура и инженерные сети.
ИСТОЧНИК KP.RU