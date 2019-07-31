«Когда строители работают – жизнь не стоит на месте»: глава Якутска ознакомилась с работой ДСК

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-31T08:46:46+03:00

С 2000 года предприятием построено 766 тысяч квадратных метров жилья

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Глава Якутска Сардана Авксентьева ознакомилась с производственной деятельностью акционерного общества «ДСК».

Основное направление работы компании – строительство жилых домов. Также предприятие обеспечивает теплом близлежащий жилой микрорайон, производит около 70 тысяч кубометров сборного железобетона в год, конструкции жилых домов серии 112 и другие виды стройматериалов.

– Когда строители работают – жизнь не стоит на месте. Залог, ГРЭС, Сайсары и 17 квартал – болевые точки города. Мы с застройщиками можем поддерживать друг друга в переселении граждан из аварийного жилья и приобретении квартир для детей-сирот. У ДСК собственное производство, собственные проектанты, полный цикл работ, это вызывает доверие, – подчеркнула Сардана Авксентьева.

Идею комплексного развития 17 квартала одобрил глава республики Айсен Николаев. Самое сложное в развитии этого района - инфраструктура и инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU