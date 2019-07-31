Музей Ярославского приглашает на палеонтологическую выставку «Эхо Плейстоцена»

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-31T06:55:00+03:00

Поход на выставку обязателен для будущих палеонтологов.

Для детей на выставке оборудована площадка имитации древних раскопок

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В Якутском музее им. Ярославского открылась выставка «Эхо Плейстоцена» из палеонтологической коллекции музея.

На выставке представлены фрагменты костей гигантов ледникового периода: мамонтов, шерстистых носорогов, первобытных бизонов, сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты. Для большей реалистичности художники-декораторы музея сделали слепки, имитирующие следы древних животных.

У маленьких посетителей будет возможность почувствовать себя палеонтологами и провести раскопки останков древних животных, не выходя из музея.

Будет действовать интерактивная фотозона, где можно будет запечатлеть себя с «орудиями» древних людей на фоне копий наскальных рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU