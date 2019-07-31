Музей Ярославского приглашает на палеонтологическую выставку «Эхо Плейстоцена»
В Якутском музее им. Ярославского открылась выставка «Эхо Плейстоцена» из палеонтологической коллекции музея.
На выставке представлены фрагменты костей гигантов ледникового периода: мамонтов, шерстистых носорогов, первобытных бизонов, сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты. Для большей реалистичности художники-декораторы музея сделали слепки, имитирующие следы древних животных.
У маленьких посетителей будет возможность почувствовать себя палеонтологами и провести раскопки останков древних животных, не выходя из музея.
Будет действовать интерактивная фотозона, где можно будет запечатлеть себя с «орудиями» древних людей на фоне копий наскальных рисунков.
ИСТОЧНИК KP.RU