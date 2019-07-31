Небезопасный разворот стал причиной очередного ДТП с участием мотоциклиста в Якутии
Небезопасный разворот стал причиной очередного ДТП с участием мотоциклиста в Якутии. Авария произошла утром 30 июля в селе Майя Мегино-Кангаласского района.
Как выяснилось, 51-летний водитель «Toyota Мark qualis» решил развернуться, не убедившись при этом в безопасности маневра. В результате в левую заднюю дверь иномарки влетел мотоцикл «Cronus storm 200», под управлением 22-летнего молодого человека.
В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир обратились в травматологическое отделение больницы с сотрясением мозга. Виновник ДТП в аварии не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, байкеры катались на незарегистрированном мототранспорте без защитных шлемов. В отношении обоих водителей составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU