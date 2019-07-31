2019-07-31T06:37:46+03:00
Происшествия

Небезопасный разворот стал причиной очередного ДТП с участием мотоциклиста в Якутии

Двое байкеров получили сотрясение мозга
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Аварии с участием двухколёсного транспорта опасны тем, что лёгкий по весу мотоцикл улетает с трассы вместе со своим водителем.Аварии с участием двухколёсного транспорта опасны тем, что лёгкий по весу мотоцикл улетает с трассы вместе со своим водителем.
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Небезопасный разворот стал причиной очередного ДТП с участием мотоциклиста в Якутии. Авария произошла утром 30 июля в селе Майя Мегино-Кангаласского района.

Как выяснилось, 51-летний водитель «Toyota Мark qualis» решил развернуться, не убедившись при этом в безопасности маневра. В результате в левую заднюю дверь иномарки влетел мотоцикл «Cronus storm 200», под управлением 22-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир обратились в травматологическое отделение больницы с сотрясением мозга. Виновник ДТП в аварии не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, байкеры катались на незарегистрированном мототранспорте без защитных шлемов. В отношении обоих водителей составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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