2019-07-31T05:43:19+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии в ДТП пострадали три человека

Лихач винит во всем дорожную пыль, которая заполонила обзор
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней тяжести.Пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней тяжести.
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В одном из районов Якутии в ДТП пострадали три человека. Авария произошла

29 июля на 421 км трассы «Вилюй».

Как выяснилось, 44-летний водитель «Toyota Succeed» ехал из Сунтарского района в Якутск. Решив обогнать ехавший впереди большегруз, мужчина выехал на «встречку» и столкнулся с автомашиной «Toyota Corolla".

В результате ДТП в хирургическое отделение Вилюйской больницы обратились три человека. Водитель «Succeed» отделался рваной раной левого колена, ушибами и ссадинами. Его пассажир, 41-летний мужчина, получил закрытый перелом малоберцовой кости и ушиб груди. Второй пассажир, мужчина 1961 года рождения, получил ушибы левой грудной клетки и правого плеча. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Со слов виновника аварии, при обгоне большегруза обзору проезжей части помешала дорожная пыль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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