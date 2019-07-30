2019-07-30T14:14:13+03:00
Происшествия

Пожар на свалке в селе Маган потушен

Чтобы сбить пламя, потребовалось 5 поливомоечных машин, 2 цистерны с водой, 2 погрузчика, 4 самосвала и гусеничный трактор.
Нинель ГУСЕВА
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Первое небольшое возгорание произошло на мусорном полигоне еще в воскресенье.Первое небольшое возгорание произошло на мусорном полигоне еще в воскресенье.
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Пожар на свалке в селе Магане локализован.

Первое небольшое возгорание произошло на мусорном полигоне еще в воскресенье. Его сразу потушили, но днем 29 июля пожар разгорелся с новой силой. Усилению пламени способствовали жара и ветреная погода.

Как сообщил первый заместитель главы города Владимир Федоров, в тушении пожара были задействованы 5 поливомоечных машин, 2 цистерны с водой, 2 погрузчика, 4 самосвала «КАМАЗ» и гусеничный трактор.

К утру пожар удалось локализовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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