2019-07-30T14:05:06+03:00
Происшествия

Самолет-амфибия Бе-200 будет тушить лесной пожар неподалеку от села Синск

Воздушное судно будут задействовать в районах с наиболее сложной лесопожарной обстановкой
Нинель ГУСЕВА
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За сутки количество лесных пожаров в республике уменьшилось на 21.За сутки количество лесных пожаров в республике уменьшилось на 21.
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Самолет-амфибия Бе-200 Хабаровского авиационного спасательного центра, прибывший в Якутск накануне вечером, направят на тушение лесного пожара неподалеку от села Синск. Авиатехника будет использоваться в районах, где лесопожарная обстановка наиболее сложная.

Авиация МЧС России также работает в Верхоянском и Жиганском районах республики. Вертолеты Ми-8 слили на очаги возгораний 573 тонны воды и перебросили к местам тушения 309 человек и 24,5 тонны грузов.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 137 природных пожаров на общей площади 1 млн 130 тысяч га. За сутки количество пожаров уменьшилось на 21.

В настоящее время ведется тушение 25 природных пожаров на территории Вилюйского, Верхоянского, Жиганского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского и Хангаласского районов.

За сутки 97 гражданам отказано в доступе в лесной массив, сообщает пресс-служба МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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