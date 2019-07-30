Якутянка установила рекорд России по стрельбе из периферийного лука

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-30T10:59:04+03:00

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27-28 июля на Кубке России по стрельбе из лука в Москве якутянка Галина Филиппова завоевала "золото". Всероссийский стрелковый форум проходил в спортивном клубе «Варяг». На дистанции в 50 метров и 30 метров по стрельбе из периферийного лука Галина Филиппова установила рекорд России, и, набрав 350 очков, наша землячка стала чемпионкой Кубка России.

Под руководством Александра Филатова, тренера училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева, уроженка Чурапчинского района профессионально занимается стрельбой из лука с 2016 года. Сегодня в активе спортсменки уже три медали.

С 2 по 10 августа Галине Филипповой предстоит участие на Кубке Европы по стрельбе из традиционного лука 3D в Нидерландах.

ИСТОЧНИК KP.RU