Кратковременные дожди: прогноз погоды в Якутии

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-30T10:40:00+03:00

В столице днем до +23°

Изменить размер текста: A A

Как сообщают синоптики Якутского УГМС, с 21 час 30 июля до 21 час 31 июля в Якутске без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +7+9, днем +21+23°.

На 1-2 августа на территории республики местами небольшие кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, на севере +1+6°. Днем +17+22, при дожде и на севере +11+16, на юге, юго-западе +23+28, на Арктическом побережье +5+10°.

ИСТОЧНИК KP.RU