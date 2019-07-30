Кратковременные дожди: прогноз погоды в Якутии
В столице днем до +23°
Итальянские слоники тоже радуются отступлению жары.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
Изменить размер текста:
Как сообщают синоптики Якутского УГМС, с 21 час 30 июля до 21 час 31 июля в Якутске без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +7+9, днем +21+23°.
На 1-2 августа на территории республики местами небольшие кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, на севере +1+6°. Днем +17+22, при дожде и на севере +11+16, на юге, юго-западе +23+28, на Арктическом побережье +5+10°.
ИСТОЧНИК KP.RU