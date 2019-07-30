В Якутии зарегистрированы 197 случаев укуса клещами

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-30T09:46:24+03:00

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На 29 июля в республике зарегистрированы 197 случаев укуса клещами, в том числе 10 завозных укусов с других регионов страны: в Ленском районе – 70 случаев, Алданском – 35, Нерюнгринском – 21 случай, Хангаласском – 11, Сунтарском, Усть-Алданском районах – по 6 случаев, Чурапчинском – 5, Мирнинском, Олекминском районах – по 4 случая, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Томпонском районах – по 3 случая, Амгинском, Усть-Майском – по 2, Намском, Таттинском районы – по 1 и в Якутске – 20 случаев. Всем жертвам укусов введён иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрирована.

В лаборатории особо опасных инфекций «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовано 165 клещей, в том числе снятых с людей – 153, собак – 9, кошек – 3. По результатам исследований выявлено 22 клеща-переносчика клещевого энцефалита, в том числе 17 клещей, снятых с людей.

ИСТОЧНИК KP.RU