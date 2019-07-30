В одном из дворов в центре Якутска произошло "детское" ДТП

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-30T09:26:09+03:00

К счастью, дети не пострадали. Фото: ЯСИА

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Вечером 29 июля во дворе дома №17/1 на ул. Хабарова произошло "детское" ДТП.

11-летний мальчик одолжил мопед у сверстники и сбил гулявшую во дворе 8-летнюю девочку. Как выяснилось, малышка резко выбежала из-за стоящих машин, и ребёнок не успел притормозить.

По счастливой случайности никто из детей не пострадал. Сразу после ДТП мальчик вернул двухколесную «игрушку» владельцу.

ГИБДД напоминает, что мопедом можно управлять с 16 лет, имея водительское удостоверение категории «М».

ИСТОЧНИК KP.RU