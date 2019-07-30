Семья Васильевых-Мойтохоновых из Якутии - победитель всероссийского конкурса «Семья года
Семья Васильевых-Мойтохоновых из Верхневилюйского района республики победили в номинации «Семья – хранитель традиций» всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс при поддержке минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится в 2019 году в четвёртый раз.
Конкурс проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций» и «Золотая семья». В федеральный тур прошли 353 семьи со всех уголков страны.
Якутию на конкурсе представляли 5 семей - Слепцовы из Верхоянского района,Васильевы-Мойтохоновы из Верхневилюйского, Константиновы из Эвено-Батантайского, Максимовы из Горного, Петровы из Якутска. Все они будут включены в почётную книгу «Семья года. Россия 2019».
Церемония награждения победителей пройдет в Кремлёвском дворце 30 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU