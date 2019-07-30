2019-07-30T09:22:19+03:00
Общество

Семья Васильевых-Мойтохоновых из Якутии - победитель всероссийского конкурса «Семья года

Всего в конкурсе участвовали пять семей из республики
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В федеральный тур прошли 353 семьи со всех уголков страны.В федеральный тур прошли 353 семьи со всех уголков страны.
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Семья Васильевых-Мойтохоновых из Верхневилюйского района республики победили в номинации «Семья – хранитель традиций» всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс при поддержке минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится в 2019 году в четвёртый раз.

Конкурс проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций» и «Золотая семья». В федеральный тур прошли 353 семьи со всех уголков страны.

Якутию на конкурсе представляли 5 семей - Слепцовы из Верхоянского района,Васильевы-Мойтохоновы из Верхневилюйского, Константиновы из Эвено-Батантайского, Максимовы из Горного, Петровы из Якутска. Все они будут включены в почётную книгу «Семья года. Россия 2019».

Церемония награждения победителей пройдет в Кремлёвском дворце 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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