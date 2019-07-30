2019-07-30T08:35:46+03:00
Происшествия

ДТП с самосвалом в Якутске ненадолго парализовало движение на 7 км Покровского тракта

Гравий, который был в кузове грузовика, оказался на дороге
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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После ДТП гравий с дороги собрали.После ДТП гравий с дороги собрали.Фото: Ольга Донская
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ДТП с самосвалом в Якутске ненадолго парализовало движение на 7 км Покровского тракта. Авария произошла днем

29 июля на круговом перекрёстке на 7 км Покровского тракта. 48-летний водитель «КАМАЗа» на большой скорости не справился с управлением и большегруз опрокинулся. Из кузова самосвала на проезжую часть вывалились тонны гравия. В результате ДТП пострадала машина, но не водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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