В Мирном бывшие ученики ограбили школу
В Мирном вчерашние школьники ограбили компьютерный класс и внесли оттуда техники на 200 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, 19-летний подозреваемый, гуляя с другом, увидел приоткрытое окно на первом этаже школы и решил этим воспользоваться. Молодые люди проникли через окно в кабинет информатики и похитили оттуда три ноутбука, монитор и два системных блока. Общая стоимость оборудования составила 200 тысяч рублей.
Технику они припрятали в сарае рядом с домом одного из воришек, однако сбыть ее парням не удалось – похищенное обнаружила полиция.
Возбуждены уголовные дела за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU