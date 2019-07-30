2019-07-30T07:04:02+03:00
Происшествия

В Мирном бывшие ученики ограбили школу

Вчерашние школьники точно знали, где находится класс информатики с ценной техникой
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Школьные компьютеры так полюбились вчерашним учащимся, что они решили "не расставаться" с ними и во взрослой жизни.Школьные компьютеры так полюбились вчерашним учащимся, что они решили "не расставаться" с ними и во взрослой жизни.Фото: ЯСИА
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В Мирном вчерашние школьники ограбили компьютерный класс и внесли оттуда техники на 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, 19-летний подозреваемый, гуляя с другом, увидел приоткрытое окно на первом этаже школы и решил этим воспользоваться. Молодые люди проникли через окно в кабинет информатики и похитили оттуда три ноутбука, монитор и два системных блока. Общая стоимость оборудования составила 200 тысяч рублей.

Технику они припрятали в сарае рядом с домом одного из воришек, однако сбыть ее парням не удалось – похищенное обнаружила полиция.

Возбуждены уголовные дела за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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