На автодороге «Амга» иномарка вылетела с дороги

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-30T06:34:08+03:00

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На трассе «Амга» автомобиль «Toyota Corona Premio» вылетел с дороги и перевернулся. ДТП произошло днем 29 июля в Амгинском районе республики.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 34-летняя женщина-водитель иномарки не справилась с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. Автоледи рассказала инспекторам, что не видела проезжую часть из-за пыли, поднявшейся после проезда большегруза.

В результате ДТП двое пассажиров иномарки были доставлены в больницу с ушибами, где им оказали медицинскую помощь. В салоне авто все были пристегнуты ремнями безопасности, что и уберегло людей от серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU