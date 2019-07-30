СЕГОДНЯ 06:09 2019-07-30T06:09:17+03:00

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31 июля, 1 и 2 августа жителей Якутска ждут отключения холодной воды.

С 14:00 до 17:00 31 июля в связи с заменой запорной арматуры будет приостановлена подача холодной воды в кварталах 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62 и 71.

С 22:00 31 июля до 6:00 1 августа в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии будет приостановлена подача холодной воды в Борисовке-2, ул. Мордвинова, жилые дома №2/1, 1/3, 3/3, 3/5 на улице Курнатовского, жилые дома №32/3, 32/4, 32/2, 34, 34/1, 30/3, 26А, 26Б, 26В на улице Кузьмина.

С 22:00 1 августа до 6:00 2 августа в связи с проведением ремонтных работ будет приостановлена подача холодной воды в кварталах 70, 74, 23, 114, 143, 56, 59, частично 48. Под отключение также подпадут бассейн «Самородок», бизнес-центр и жилой дом №102 на улице Лермонтова.

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ИСТОЧНИК KP.RU