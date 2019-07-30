Якутия получит 172 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура»
Якутия получит 172 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» в 2019 году. Средства будут направлены на завершение строительства двух сельских домов культуры, оснащение музыкальных школ и создание модельных библиотек.
Около 116 млн рублей пойдет на завершение строительства домов культуры в селе Дикимдя Горного района и в селе Сырдах Усть-Алданского района.
Кроме этого, четыре муниципалитета получат комплекты оборудования для кинопоказа стоимостью 5 млн рублей каждый. Новые цифровые кинотеатры откроются в Батагае и Среднеколымске, действующие кинозалы в Бердигестяхе и Вилюйске будут оснащены оборудованием.
В рамках подпроекта «Модельная библиотека» обновят фонды библиотеки села Беркакит Нерюнгринского района. Также через библиотеку будет доступно пользование государственными электронными услугами.
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ИСТОЧНИК KP.RU