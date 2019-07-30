2019-07-30T06:01:18+03:00
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Якутия получит 172 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура»

Четыре муниципалитета получат оборудование для организации кинопоказа
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Около 116 млн рублей пойдет на завершение строительства домов культуры в селе Дикимдя Горного района и в селе Сырдах Усть-Алданского района.Около 116 млн рублей пойдет на завершение строительства домов культуры в селе Дикимдя Горного района и в селе Сырдах Усть-Алданского района.Фото: ЯСИА
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Якутия получит 172 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» в 2019 году. Средства будут направлены на завершение строительства двух сельских домов культуры, оснащение музыкальных школ и создание модельных библиотек.

Около 116 млн рублей пойдет на завершение строительства домов культуры в селе Дикимдя Горного района и в селе Сырдах Усть-Алданского района.

Кроме этого, четыре муниципалитета получат комплекты оборудования для кинопоказа стоимостью 5 млн рублей каждый. Новые цифровые кинотеатры откроются в Батагае и Среднеколымске, действующие кинозалы в Бердигестяхе и Вилюйске будут оснащены оборудованием.

В рамках подпроекта «Модельная библиотека» обновят фонды библиотеки села Беркакит Нерюнгринского района. Также через библиотеку будет доступно пользование государственными электронными услугами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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