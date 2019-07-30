Мэрия Якутска привлечена к ответственности за длительное неисполнение решения суда
Мэрия Якутска привлечена к ответственности за длительное неисполнение решения суда. Весной 2019 года суд окружная администрация была оштрафована на 210 тысяч рублей.
Штраф был выписан за длительное неисполнение решения суда об оборудовании тротуарами и пешеходными ограждениями вдоль дорог, обеспечении водоотведения, организации сбора и вывоза отходов.
На судебном заседании 22 июля были рассмотрены 5 протоколов об административном правонарушении в отношении мэрии Якутска. Как выяснилось, выписанный штраф уплачен не был. За повторное административное правонарушение суд оштрафовал мэрию Якутска на 420 тысяч рублей.
Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение 10 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU