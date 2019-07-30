2019-07-30T05:21:21+03:00
Общество

Мэрия Якутска привлечена к ответственности за длительное неисполнение решения суда

Окружная администрация не заплатила штраф за целый «букет» нарушений», в том числе отсутствие тротуаров и ограждений вдоль дорог
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
За повторное административное правонарушение суд оштрафовал мэрию Якутска на 420 тысяч рублей.За повторное административное правонарушение суд оштрафовал мэрию Якутска на 420 тысяч рублей.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Мэрия Якутска привлечена к ответственности за длительное неисполнение решения суда. Весной 2019 года суд окружная администрация была оштрафована на 210 тысяч рублей.

Штраф был выписан за длительное неисполнение решения суда об оборудовании тротуарами и пешеходными ограждениями вдоль дорог, обеспечении водоотведения, организации сбора и вывоза отходов.

На судебном заседании 22 июля были рассмотрены 5 протоколов об административном правонарушении в отношении мэрии Якутска. Как выяснилось, выписанный штраф уплачен не был. За повторное административное правонарушение суд оштрафовал мэрию Якутска на 420 тысяч рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутии тушат 25 лесных пожаров
Глава Якутии провел переговоры в рамках Восточного экономического форума
Взрывом бытового газа в новостройке Якутска заинтересовался следственный комитет
В Якутске спасатели нашли пожилую женщину, которую заблудилась в лесу
Жара отступит: прогноз погоды в Якутске на 30 июля
Якутянин Айаал Макаров стал первым на Кубке России по спортинг-компакту в самой престижной категории стрелков
В Якутии завершились съёмки фильма «Тыгын Дархан»
В Якутию для тушения лесных пожаров летит Бе-200 из Хабаровска
В одном из районов Якутии 22 человека, в том числе 8 детей, отравились шаурмой
Прокуратура Якутии восстановила права коренных малочисленных народов Севера
24-летняя мать двоих детей из Якутска получила условный срок за драку в ресторане
В Якутске продолжается подготовка к отопительному сезону
В Якутии объявлен конкурс любительских короткометражных фильмов по мотивам произведений Тимофея Сметанина
Якутская группа Snow Voice покоряет Азербайджан
Музыкальные школы Якутии получат новые инструменты и оборудование
В Якутии действуют 158 природных пожаров
В Нерюнгри пьяный водитель мопеда сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате
В Якутии действует 175 природных пожаров
В одной из новостроек Якутска произошел взрыв бытового газа, один человек пострадал
Завтра в столице Якутии - до +31°
Определились финалисты конкурса на разработку концепции главной площади Якутска
Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" завоевал гран-при XXI Шукшинского кинофестиваля