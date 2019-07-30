СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-30T05:21:21+03:00

За повторное административное правонарушение суд оштрафовал мэрию Якутска на 420 тысяч рублей. Фото: ЯСИА

Окружная администрация не заплатила штраф за целый «букет» нарушений», в том числе отсутствие тротуаров и ограждений вдоль дорог

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Мэрия Якутска привлечена к ответственности за длительное неисполнение решения суда. Весной 2019 года суд окружная администрация была оштрафована на 210 тысяч рублей.

Штраф был выписан за длительное неисполнение решения суда об оборудовании тротуарами и пешеходными ограждениями вдоль дорог, обеспечении водоотведения, организации сбора и вывоза отходов.

На судебном заседании 22 июля были рассмотрены 5 протоколов об административном правонарушении в отношении мэрии Якутска. Как выяснилось, выписанный штраф уплачен не был. За повторное административное правонарушение суд оштрафовал мэрию Якутска на 420 тысяч рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU