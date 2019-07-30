В Якутии тушат 25 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 04:46 2019-07-30T04:46:24+03:00

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На 30 июля в республике тушат 25 лесных пожаров, из них действующих – 17: четыре пожара в Сунтарском районе, три в Нюрбинском районе, два в Усть-Алданском районе, по одному в Верхоянском, Вилюйском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Олекминском, Хангаласском районах. Локализовано 8 пожаров в Ленском, Намском, Нюрбинском, Таттинском, Хангаласском районах.

На борьбу с огнём привлечено 790 человек, в том числе 277 местных жителей, и 71 единица техники.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением лесопожарных формирований 125 зарегистрированных термоточек. Общая площадь лесных пожаров – 1 141 336 га.

ИСТОЧНИК KP.RU