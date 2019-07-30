Глава Якутии провел переговоры в рамках Восточного экономического форума

СЕГОДНЯ 03:58 2019-07-30T03:58:54+03:00

Судоверфь в Жатае возможно будет профинансирована Евразийским банком развития в 2019 году.

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29 июля Айсен Николаев провел ряд рабочих встреч в рамках выездной сессии Восточного экономического форума «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России».

Ил Дархан провел переговоры с руководителем блока 1 Евразийского банка развития Всеволодом Смаковым. Он выразил благодарность за финансирование строительства нового водозабора в Якутске и рассказал о комплексном инвестиционном проекте по созданию высокотехнологичной судоверфи в Жатае, строительство которой может профинансировать банк.

Руководитель республики также встретился с представителем Нового банка развития Игорем Ковтуном. Стороны обсудили возможности финансирования инвестиционного проекта по строительству водоузла, канализационного коллектора и модернизации объектов теплоснабжения.

Переговоры по реализации этих проектов продолжатся на площадках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU