2019-07-30T03:58:54+03:00
Политика

Глава Якутии провел переговоры в рамках Восточного экономического форума

Обсуждение инвестиционных проектов продолжится в сентябре 2019 года
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Судоверфь в Жатае возможно будет профинансирована Евразийским банком развития в 2019 году.Судоверфь в Жатае возможно будет профинансирована Евразийским банком развития в 2019 году.
Изменить размер текста:

29 июля Айсен Николаев провел ряд рабочих встреч в рамках выездной сессии Восточного экономического форума «Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России».

Ил Дархан провел переговоры с руководителем блока 1 Евразийского банка развития Всеволодом Смаковым. Он выразил благодарность за финансирование строительства нового водозабора в Якутске и рассказал о комплексном инвестиционном проекте по созданию высокотехнологичной судоверфи в Жатае, строительство которой может профинансировать банк.

Руководитель республики также встретился с представителем Нового банка развития Игорем Ковтуном. Стороны обсудили возможности финансирования инвестиционного проекта по строительству водоузла, канализационного коллектора и модернизации объектов теплоснабжения.

Переговоры по реализации этих проектов продолжатся на площадках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Якутска привлечена к ответственности за длительное неисполнение решения суда
В Якутии тушат 25 лесных пожаров
Взрывом бытового газа в новостройке Якутска заинтересовался следственный комитет
В Якутске спасатели нашли пожилую женщину, которую заблудилась в лесу
Жара отступит: прогноз погоды в Якутске на 30 июля
Якутянин Айаал Макаров стал первым на Кубке России по спортинг-компакту в самой престижной категории стрелков
В Якутии завершились съёмки фильма «Тыгын Дархан»
В Якутию для тушения лесных пожаров летит Бе-200 из Хабаровска
В одном из районов Якутии 22 человека, в том числе 8 детей, отравились шаурмой
Прокуратура Якутии восстановила права коренных малочисленных народов Севера
24-летняя мать двоих детей из Якутска получила условный срок за драку в ресторане
В Якутске продолжается подготовка к отопительному сезону
В Якутии объявлен конкурс любительских короткометражных фильмов по мотивам произведений Тимофея Сметанина
Якутская группа Snow Voice покоряет Азербайджан
Музыкальные школы Якутии получат новые инструменты и оборудование
В Якутии действуют 158 природных пожаров
В Нерюнгри пьяный водитель мопеда сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате
В Якутии действует 175 природных пожаров
В одной из новостроек Якутска произошел взрыв бытового газа, один человек пострадал
Завтра в столице Якутии - до +31°
Определились финалисты конкурса на разработку концепции главной площади Якутска
Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" завоевал гран-при XXI Шукшинского кинофестиваля