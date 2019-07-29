В Якутске спасатели нашли пожилую женщину, которую заблудилась в лесу
28 июля на 25 км Вилюйского тракта в Якутске потерялась пожилая женщина, которая отправилась собирать ягоды вместе с родственниками. Спасатели нашли ее в лесу в шести километрах от места пропажи.
Родственники потерявшейся сообщили прибывшим на место происшествия спасателям, что первое время женщина выходила на связь и двигалась вдоль линии электропередач. Однако вскоре связь оборвалась.
Спасатели разделились на две группы и выдвинулись в лес на поиски. Уставшую пожилую женщину обнаружили в шести километрах от места начала поисковых работ. Как выяснилось, по совету родственников она пошла вдоль ЛЭП, но в неправильном направлении – в другую сторону от города.
ИСТОЧНИК KP.RU