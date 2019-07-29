2019-07-29T12:04:28+03:00
Общество

В Якутске спасатели нашли пожилую женщину, которую заблудилась в лесу

Ягодницу обнаружили в шести километрах от места пропажи
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Женщина дизориентировалась и пошла в другую сторону.Женщина дизориентировалась и пошла в другую сторону.
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28 июля на 25 км Вилюйского тракта в Якутске потерялась пожилая женщина, которая отправилась собирать ягоды вместе с родственниками. Спасатели нашли ее в лесу в шести километрах от места пропажи.

Родственники потерявшейся сообщили прибывшим на место происшествия спасателям, что первое время женщина выходила на связь и двигалась вдоль линии электропередач. Однако вскоре связь оборвалась.

Спасатели разделились на две группы и выдвинулись в лес на поиски. Уставшую пожилую женщину обнаружили в шести километрах от места начала поисковых работ. Как выяснилось, по совету родственников она пошла вдоль ЛЭП, но в неправильном направлении – в другую сторону от города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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