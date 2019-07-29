2019-07-29T10:56:49+03:00
Спорт

Якутянин Айаал Макаров стал первым на Кубке России по спортинг-компакту в самой престижной категории стрелков

Он выбил 187 мишеней из 200 возможных
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В командном первенстве сборная Якутии завоевала «серебро».В командном первенстве сборная Якутии завоевала «серебро».
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На VII этапе Кубка России по спортинг-компакту, проходившем в стрелковом центре «Демидовский» в Нижнем Тагиле 26-28 июля, мастер спорта международного класса Айаал Макаров стал первым в самой престижной категории стрелков «А». В соревнованиях принимали участие 130 спортсменов.

Якутянин выбил 187 мишеней из 200, оставив позади 30 лучших стрелков страны и опередив ближайших преследователей Дениса Горяйнова и Юрия Новокрещенова на одно очко. В этой же категории 8 место занял еще один представитель Якутии Андрей Шупляков, чемпион республики Артур Николаев показал 18-й результат.

В командном первенстве сборная Якутии в составе Айаала Макарова, Артура Николаева и Евгения Шишигина завоевала «серебро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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