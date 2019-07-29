В Якутию для тушения лесных пожаров летит Бе-200 из Хабаровска
Самолёт будет работать в труднодоступных и отдаленных районах республики
По состоянию на 29 июля в Якутии тушат 25 лесных пожаров, угрозы населенным пунктам нет.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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29 июля для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии прибудет самолет-амфибия Бе-200 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
Многоцелевое воздушное судно будет работать в труднодоступных и отдаленных районах республики, куда затруднена переброска сил и средств наземной группировки. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгораний.
По состоянию на 29 июля в Якутии тушат 25 лесных пожаров, угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь лесных пожаров превысила 1,1 млн га.
ИСТОЧНИК KP.RU