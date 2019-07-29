2019-07-29T05:13:15+03:00
Звезды

Якутская группа Snow Voice покоряет Азербайджан

Участники бойз-бэнда выступили с Ириной Нельсон на фестивале «Жара» и «Дискотеке МУЗ-ТВ»
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Snow Voice c легендарной группой На-На.Snow Voice c легендарной группой На-На.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Участники якутского бойз-бэнда Snow Voice покоряют Азербайджан. Они выступили с вокалисткой Reflex Ириной Нельсон на «Дискотеке МУЗ-ТВ» и фестивале «Жара» в Баку.

Андрей Говоров, Михаил Кычкин и Эрхаан Попов выступали на одной сцене с Митей Фоминым, Светланой Лободой, Джиганом, легендарной группой «На-На» и другими.

Ранее участники группы Snow Voice приняли участие в съёмках клипа Ирины Нельсон «Давай танцуй». После премьеры видео их пригласили на шоу «Партийная зона» канала МУЗ-ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24