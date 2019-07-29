Якутская группа Snow Voice покоряет Азербайджан

СЕГОДНЯ 05:13 2019-07-29T05:13:15+03:00

Участники бойз-бэнда выступили с Ириной Нельсон на фестивале «Жара» и «Дискотеке МУЗ-ТВ»

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Участники якутского бойз-бэнда Snow Voice покоряют Азербайджан. Они выступили с вокалисткой Reflex Ириной Нельсон на «Дискотеке МУЗ-ТВ» и фестивале «Жара» в Баку.

Андрей Говоров, Михаил Кычкин и Эрхаан Попов выступали на одной сцене с Митей Фоминым, Светланой Лободой, Джиганом, легендарной группой «На-На» и другими.

Ранее участники группы Snow Voice приняли участие в съёмках клипа Ирины Нельсон «Давай танцуй». После премьеры видео их пригласили на шоу «Партийная зона» канала МУЗ-ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU