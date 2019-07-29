Музыкальные школы Якутии получат новые инструменты и оборудование

СЕГОДНЯ 03:54 2019-07-29T03:54:15+03:00

По линии Минпрома России для музыкальных учреждений республики закупят 75 пианино

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Якутский музыкальный колледж им. М. Н. Жиркова и восемь детских школ искусств со всей республики получат комплекты музыкального оборудования в рамках национального проекта «Культура».

Для нужд музыкальных учебных заведений Якутии будут закуплены музыкальные инструменты, литература и специальная мебель. Заявки учреждения формировали сами, исходя их своих потребностей.

Каждая из школ получит оборудование на сумму порядка 5 млн рублей, Якутский музыкальный колледж — на 10 млн рублей. По линии Минпрома России для музыкальных учреждений республики закупят 75 пианино. Также в рамках мероприятий нацпроекта

Также педагоги республиканских учреждений культуры пройдут переподготовку в федеральных центрах образования и посетят семинары приглашенных преподавателей.

ИСТОЧНИК KP.RU