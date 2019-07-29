2019-07-29T03:48:36+03:00
Общество

В Якутии действуют 158 природных пожаров

Общая площадь, пройденная огнем, превысила 1,1 млн га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Крупных пожаров на территории Якутии нет.Крупных пожаров на территории Якутии нет.
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В Якутии действуют 158 природных пожара на общей площади 1 168948,5 га. Тушат 25, крупных среди них нет.

За распространением 133 природных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях ведется дистанционный мониторинг.

За сутки ликвидировано 18 пожаров на площади 23 640 га. На территории Верхоянского и Жиганского районов работает авиация МЧС России.

На борьбу с огнем привлекались 804 человек и 138 единиц техники.

За прошедшие сутки 115 гражданам отказано в доступе в лесной массив. Составлено два протокола об административном правонарушении.

Лесопожарная обстановка в республике остаётся очень сложной. Усугубляют ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода, а также нарушения гражданами требований законодательства в пожароопасный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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