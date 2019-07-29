В Якутии действуют 158 природных пожаров
В Якутии действуют 158 природных пожара на общей площади 1 168948,5 га. Тушат 25, крупных среди них нет.
За распространением 133 природных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях ведется дистанционный мониторинг.
За сутки ликвидировано 18 пожаров на площади 23 640 га. На территории Верхоянского и Жиганского районов работает авиация МЧС России.
На борьбу с огнем привлекались 804 человек и 138 единиц техники.
За прошедшие сутки 115 гражданам отказано в доступе в лесной массив. Составлено два протокола об административном правонарушении.
Лесопожарная обстановка в республике остаётся очень сложной. Усугубляют ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода, а также нарушения гражданами требований законодательства в пожароопасный период.
ИСТОЧНИК KP.RU