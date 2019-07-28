В Нерюнгри пьяный водитель мопеда сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате
В Нерюнгри пьяный молодчик на мопеде сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате. ДТП произошло вечером 27 июля.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 26-летний водитель мопеда поднимался на горку на большой скорости и сбил съезжавшего с нее на самокате малыша. В результате ДТП ребенок получил открытый перелом бедренной кости, ушибы лица и голени.
Медосвидетельствование подтвердило, что водитель мопеда был пьян. Как выяснилось, он выпил с друзьями пива и решил прокатиться на мопеде брата. Ни он, ни его пассажир в ДТП не пострадали.
Несмотря на то, что водительских прав у молодчика не было, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. В прошлом году он трижды отказывался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
На сей раз ему предстоит ответить за пьяное ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание по этой статье – от трех до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU