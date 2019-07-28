2019-07-28T16:34:35+03:00
Происшествия

В Нерюнгри пьяный водитель мопеда сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате

Малыш получил открытый перелом бедра и многочисленные ушибы
Нинель ГУСЕВА
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За пьяное ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.За пьяное ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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В Нерюнгри пьяный молодчик на мопеде сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате. ДТП произошло вечером 27 июля.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 26-летний водитель мопеда поднимался на горку на большой скорости и сбил съезжавшего с нее на самокате малыша. В результате ДТП ребенок получил открытый перелом бедренной кости, ушибы лица и голени.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель мопеда был пьян. Как выяснилось, он выпил с друзьями пива и решил прокатиться на мопеде брата. Ни он, ни его пассажир в ДТП не пострадали.

Несмотря на то, что водительских прав у молодчика не было, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. В прошлом году он трижды отказывался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

На сей раз ему предстоит ответить за пьяное ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание по этой статье – от трех до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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