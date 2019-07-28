В Нерюнгри пьяный водитель мопеда сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-28T16:34:35+03:00

За пьяное ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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В Нерюнгри пьяный молодчик на мопеде сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на самокате. ДТП произошло вечером 27 июля.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 26-летний водитель мопеда поднимался на горку на большой скорости и сбил съезжавшего с нее на самокате малыша. В результате ДТП ребенок получил открытый перелом бедренной кости, ушибы лица и голени.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель мопеда был пьян. Как выяснилось, он выпил с друзьями пива и решил прокатиться на мопеде брата. Ни он, ни его пассажир в ДТП не пострадали.

Несмотря на то, что водительских прав у молодчика не было, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. В прошлом году он трижды отказывался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

На сей раз ему предстоит ответить за пьяное ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание по этой статье – от трех до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU