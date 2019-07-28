2019-07-28T16:06:32+03:00
Происшествия

В Якутии действует 175 природных пожаров

Общая площадь возгораний превысила миллион га
Нинель ГУСЕВА
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Угрозы населённым пунктам нет.Угрозы населённым пунктам нет.
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По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 175 природных пожаров на общей площади 1 066 173,2 га. Тушат лишь 26 из них на территории 14 районов. За 149 пожарами на территории 18 районов ведется наблюдение с помощью системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

На территории Верхоянского и Жиганского районов работают вертолеты Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. За прошедшие сутки они сбросили на очаги возгорания 24 тонны воды.

Для защиты населенных пунктов в Жиганском районе привлечена аэромобильная группировка ведомства – 10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части, летчик-наблюдатель Якутской авиабазы охраны лесов и руководитель тушения пожаров от Якутлесресурса.

Очень сложной остаётся лесопожарная обстановка в Алданском, Верхоянском, Жиганском, Ленском, Нюрбинском и Олекминском районах. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода. Угрозы населённым пунктам нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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